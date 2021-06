Piste ciclabili, sì della Giunta al progetto per collegare la stazione all'Università

La Giunta dice sì al progetto di una pista cicalbile per collegare la stazione all'Università. Il collegamento, inserito nel piano della mobilità dolce, verrà realizzato utilizzando il finanziamento di 525 mila euro erogato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Si tratta di una tranche del finanziamento di circa 4 milioni di euro che si divideranno anche le città di Roma, Milano, Napoli, Padova, Bari e Pisa. La pista ciclabile collegherà la stazione con il Policlinico e con la cittadella universitaria di viale delle Scienze, connettendosi al tracciato di via Ernesto Basile previsto nell'ambito della progettazione della nuova linea tramviaria.

Promossa insieme a Rfi, l'iniziativa del ministero delle Infrastrutture intende favorire nei centri urbani l'uso delle biciclette come strumento di mobilità sostenibile, garantendo allo stesso tempo adeguati livelli di sicurezza. I Comuni, individuati su proposta del Miur, sono stati selezionati tenendo conto di eventuali altri poli di attrazione (turistico, culturale, sportivo) che potrebbero essere raggiunti grazie al collegamento attraverso le ciclovie, degli aspetti urbanistici e del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) laddove adottato. L'amministrazione comunale, in accordo con l'Università, dovrà realizzare la pista, le ciclostazioni e le infrastrutture per la sicurezza. Sarà inoltre possibile prevedere sistemi di sharing mobility.

"Si tratta - sottolinea il sindaco, Leoluca Orlando - di un investimento importante da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Una conferma del grande lavoro compiuto da questa amministrazione per rendere più sostenibile la mobilità nel solco di un cambiamento culturale che è in atto già da tempo e che continuerà con questo progetto per la realizzazione di una pista ciclabile tra la stazione e l'Università. Un modo, dunque, per soddisfare le esigenze di mobilità degli studenti universitari che, provenienti anche da altre zone d'Italia, potranno muoversi agevolmente".

"Continua l'investimento della città di Palermo sulla mobilità ciclabile - aggiunge l’assessore alla Mobilità, Giusto Catania - esprimiamo soddisfazione per il fatto che il Mit abbia riconosciuto alla città di Palermo questa importante quota di finanziamento premiando gli sforzi per rendere più ecologica la città. La pianificazione della rete ciclabile della città è sempre più capillare e organica a garantire spostamenti sistematici casa-lavoro e questa ciclovia è l'ennesimo tassello di una strategia di mobilità tesa a limitare l'uso delle automobili".