Piazza Unità d'Italia, pista ciclabile sventrata da uno scavo e poi ricoperta con asfalto nero

Quando la toppa è peggiore del buco. La pista ciclabile recentemente rifatta dall'amministrazione comunale sventrata da uno scavo, poi ricoperto con asfalto nero. Accade a piazza Unità d'Italia, all'altezza della banca Unicredit, dove una parte del tappetino rosso non è stata ripristinata a regola d'arte.

Un vero e proprio pastrocchio: brutto a vedersi e pure pericoloso. "Il bitume - segnala con tanto di foto un lettore alla redazione di PalermoToday - è stato pure posato male e si è formato un dosso: non il massimo per i ciclisti, che dovrebbero transitare su un manto liscio e uniforme. Perché il Comune tollera lavori fatti così male e non fa causa o sanziona le ditte private? Sarebbe un chiaro messaggio nei confronti di quelle aziende che negli anni hanno sventrato la città, causando buche e dossi".

"Faremo ripristinare la pista ciclabile in corrispondenza dello scavo", si limita a dire l'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Totò Orlando. Quello di piazza Unità d'Italia è uno dei tanti scavi stradali non ripristinati a regola d'arte, che hanno provocato evidenti danni alla viabilità. La città negli ultimi anni ha pagato lo scotto di una manutenzione stradale di fatto assente (dopo che si è deciso di togliere il servizio alla Rap), che solo adesso sta ripartendo. Per di più i palermitani - dagli automobilisti ai ciclisti - subiscono le conseguenze dei tanti lavori eseguiti male dalle ditte private: in questo caso, servirebbe un maggiore controllo del Comune e tolleranza zero (leggasi anche sanzioni) nei confronti di chi danneggia le strade.