Piscina comunale, negativo il tampone del dipendente: lunedì si riapre

Ha dato esito negativo il tampone effettuato su un dipendente della piscina comunale entrato in contatto con un parente (non convivente) contagiato dal Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ne dà notizia il Comune, che in una nota ricorda: "L'impianto sportivo, che in ogni caso oggi e domani è stato e rimarrà chiuso per un intervento di sanificazione straordinaria, riaprirà regolarmente lunedì mattina".