Il futuro della piscina comunale, consiglieri Pd all'attacco: "Presentata un'interrogazione"

“Questa amministrazione aveva già annunciato trionfalmente la costruzione di una piscina temporanea nel ‘Pallone’ di viale del Fante, in disuso da decenni, durante i lavori alla piscina comunale e, nonostante i numerosi dubbi sollevati sulla fattibilità e sui costi dell’operazione, l’amministrazione aveva rassicurato tutti. Ma, dopo mesi di propaganda, il piano si è rivelato irrealizzabile". Lo dichiarano i consiglieri e le consigliere del Partito Democratico Rosario Arcoleo, Mariangela Di Gangi, Giuseppe Lupo e Teresa Piccione.

I consiglieri aggiungono: "Cambiato l’assessore, la Giunta ha proposto una nuova soluzione: costruire la piscina a fondo Raffo (accanto al Conca d'Oro) dichiarandola opera di interesse pubblico obbligatoria per farla rientrare nella convenzione con la famiglia Zamparini. Anche in questo caso, l’assessore ha garantito che la nuova piscina sarebbe stata pronta per la prossima stagione agonistica. Purtroppo, la realtà è emersa ancora una volta: anche questa soluzione è risultata impraticabile. L’amministrazione sta dimostrando approssimazione e superficialità mancando di rispetto alla comunità di nuotatori e nuotatrici, prima che alle società sportive, anche degli atleti paralimpici, sprecando risorse preziose. Abbiamo presentato quindi un’interrogazione per conoscere i costi effettivi degli studi e dei progetti, nonché le risorse e il tempo sprecati in queste soluzioni fantasiose e non condivise. È inaccettabile che l’amministrazione continui a inseguire progetti irrealizzabili invece di trovare soluzioni concrete, sprecando persino tempo e risorse che un comune in dissesto funzionale non può permettersi di sprecare”.