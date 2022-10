Piscina comunale senza pace, vasca al coperto di nuovo chiusa e all'aperto stop agli ingressi di pomeriggio

Ci risiamo. Aperta lo scorso 19 ottobre, dopo una chiusura di una ventina di giorni e gli interventi per far sparire le tracce di legionella, la vasca al coperto della piscina comunale è di nuovo fuori uso. E così il Comune è costretto a sospendere gli accessi pomeridiani all'impianto al pubblico e agli enti di promozione sportiva, come si legge in una nota pubblicata sul sito dell'amministrazione. Per il momento si potrà nuotare soltanto all'aperto e di mattina dalle 8 alle 14. Le società invece potranno usufruire dell'impianto anche di sera, fino alle 21.30.

Stavolta però la legionella non c'entra. "Abbiamo riscontrato un problema a un'elettrovalvola che causa perdita di acqua dalla vasca. Si sta riparando il guasto cercando di essere il più possibile celeri e si stanno cercando soluzioni alternative per prevedere interventi manutentivi costanti e tempestivi, anche facendo ricorso al privato con gare e avvisi pubblici, come previsto dalla norma. Contemporaneamente stiamo lavorando sui fondi del Pnrr che risolveranno definitivamente tutte le criticità di un impianto con problematiche enormi", spiega l'assessore allo Sport Sabrina Figuccia. "Purtroppo questa piscina è un colabrodo", ammette con una punta di sconforto l'assessore.

Per l'impianto di viale del Fante è un anno travagliato. I problemi sono iniziati a gennaio col primo alt imposto dalla presenza di legionella, poi un'avaria alle pompe. La piscina tornò in funzione, a marzo, in tempo per ospitare la finale di pallanuoto di Len Cup tra Telimar e Sabadell. Ad aprile un altro guasto, all'autoclave, risolto in breve tempo. Poi in avvio di questo mese, il "ritorno" della legionella e l'avvio delle opere per rimuovere il batterio. Poco più di una settimana fa la nuova riapertura e adesso l'ennesima battuta d'arresto.