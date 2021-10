Ritardi nella fornitura del cloro: piscina comunale chiusa per tutta la mattinata

Un ritardo nella fornitura del cloro fa slittare l'apertura della piscina comunale. Per tutta la mattinata l'impianto di viale del Fante è rimasto chiuso. L'ingresso infatti è stato autorizzato solo a partire dalle 13.

La temporanea chiusura della piscina ha scatenato la protesta di società e atleti: "La notizia è stata comunicata solo alle 8 del mattino, quando tutte le società erano già pronte per entrare e lavorare - scrive su Facebook Giulia Noera, nuotatrice e coordinatrice cittadina di Italia Viva -. Ma sapete perché la piscina è rimasta chiusa? Perché mancava il cloro. E' come se un panificio non ha la farina per impastare e fare il pane".

"Purtroppo l’approvigionamento di cloro è arrivato in ritardo: ci scusiamo per i disagi, che comunque sono stati limitati nel tempo. Il problema è stato risolto in tre ore", risponde l'assessore comunale allo Sport Paolo Petralia Camassa.