Piscina comunale, riapre la vasca al coperto: riattivati gli ingressi di pomeriggio

Torna fruibile la vasca coperta della piscina comunale: riattivate le fasce orarie pomeridiane per l'utenza pubblica del martedì e giovedì, dalle 18 alle 19,30. Così si legge in una nota del Comune, che aveva disposto la chiusura per un problema a un'elettrovalvola, che causava la perdita di acqua dalla vasca.

Per l'impianto di viale del Fante è un anno travagliato. I problemi sono iniziati a gennaio col primo alt imposto dalla presenza di legionella, poi un'avaria alle pompe. La piscina tornò in funzione, a marzo, in tempo per ospitare la finale di pallanuoto di Len Cup tra Telimar e Sabadell. Ad aprile un altro guasto, all'autoclave, risolto in breve tempo. Poi in avvio di questo mese, il "ritorno" della legionella e l'avvio delle opere per rimuovere il batterio.