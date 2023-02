Piscina, vasca coperta ancora chiusa dopo un guasto alla pompa di filtraggio: "Questione di giorni e si riapre"

Un guasto ad una pompe dell'impianto di filtraggio dell'acqua ha imposto la chiusura della vasca al coperto della piscina comunale. Da diversi giorni l'impianto di viale del Fante funziona a mezzo servizio: ad essere disponibile è infatti solo la vasca esterna; quella interna è in via di riempimento. "Questione di giorni e riaprirà", assicura l'assessore allo Sport Sabrina Figuccia, che spiega: "Per effettuare la riparazione è stato necessario svuotare la vasca".

Si tratta di un'operazione che per una vasca olimpionica necessita dai sette ai dieci giorni e altrettanti per riempirla nuovamente. "Per accelerare i tempi - prosegue l'assessore - Amap ha aumentato il flusso dell'acqua e ha messo a disposizione, con il cantiere municipale, un paio di autobotti che hanno portato ulteriori quantità d'acqua direttamente in piscina. Non appena l'acqua arriverà alle pompe comincerà il processo di filtraggio e successivamente quello di clorazione". Motivo per cui l'acqua (come si vede nella foto) ha ancora un colore verdastro.

In questi giorni inevitabili sono stati i disagi per società sportive, atleti e utenti. Sebbene le temperature non siano rigide siamo sempre in inverno e usare la piscina scoperta è impresa dura per gli adulti, figuriamoci per bambini e adolescenti. Con la riapertura della vasca al coperto la situazione tornerà alla normalità ma la vetustà dell'impianto non offre garanzie di tenuta. Per porre fine ai continui disservizi il Comune, a partire dalla prossima estate, ha programmato una serie di lavori di ammodernamento finanziati grazie a 11 milioni provenienti dal Pnrr, che comporteranno comunque la chiusura della piscina. Per tutta la durata dei lavori le società sportive dovrebbero trasferirsi in alcuni impianti privati che stipuleranno una apposita convenzione con il Comune.