Piscina comunale, l'orario di utilizzo dell'impianto ad agosto: ultimo ingresso alle 17

Tutto rigorosamente in sicurezza, nel rispetto dei protocolli e al fine di tutelare la salute dei suoi fruitori. La piscina comunale non chiude ad agosto e oggi il Comune, attraverso una nota, ha pubblicato l'orario di utilizzo dell'impianto per il mese prossimo. "Si comunica agli utenti della piscina comunale - dicono dagli uffici dell'Amministrazione - che, dal 3 al 12 agosto e dal 24 al 31 agosto, sarà possibile usufruire dell’impianto dalle ore 8 alle ore 18 (ultimo ingresso ore 17) per un numero massimo di accessi orari di 80 utenti". Dopo la chiusura legata al lockdown la piscina è stata aperta a giugno con le nuove regole di utilizzo. Ovvero: controlli all'ingresso, pulizia e sanificazione degli ambienti, presenza dei dispositivi di sicurezza obbligatori per tutti e prenotazione online.

