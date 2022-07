Piscina comunale, manutenzione straordinaria e tribuna nella vasca esterna con i fondi del Pnrr

La piscina comunale, croce e delizia degli sportivi palermitani, potrà beneficiare dei fondi del Pnrr per l'agognata manutenzione interna. Un intervento straordinario finanziato con 4,6 milioni di euro. Ma non è finita qui. Ci sono infatti altri 6,9 milioni del Pnrr che potrebbero permettere di costruire tribuna, spogliatoi e servizi annessi alla vasca esterna dell'impianto di via del Fante, consentendo così al Comune di avere due piscine autonome. La piscina scoperta ha infatti un ingresso separato.

Entrambi i progetti, per un totale di 11,5 milioni (il massimo finanziabile), rientrano nell'elenco pubblicato dal dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio. La manutenzione straordinaria della piscina è stata ammessa a finanziamento nell'ambito del programma "Sport e inclusione sociale"; le opere a servizio della vasca esterna anche, ma "con riserva".

A darne notizia è l'ex assessore comunale allo Sport, Paolo Petralia Camassa, che in un post su Facebook parla di "lavoro di squadra che ha voluto mettere al centro le esigenze degli sportivi e il rinnovamento della piscina olimpica comunale". Poi ringrazia "tutti coloro che hanno lavorato duramente e in tempi strettissimi". I due interventi fanno parte del Piano triennale delle opere pubbliche.

Si apre ora la procedura burocratica che dovrà portare all'inizio dei lavori. Il cronoprogramma è già stato stilato in fase di progettazione. "Con la manutenzione straordinaria - dice Petralia - si risolveranno i problemi storici della piscina. Il progetto relativo alla vasca esterna? Come dal bando del Pnrr, sulla scorta del Codice degli appalti, lo abbiamo valutato un nuovo impianto. Presumo che l'ammissione con riserva possa essere legata ad accertamenti che farà il dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio".