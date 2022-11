Piscina comunale ancora chiusa al pubblico, stavolta mancano i bagnini

La piscina comunale si ferma ancora. Stavolta la chiusura al pubblico dell'impianto di viale del Fante è dettata dalla mancanza di assistenti ai bagnanti. E' quanto comunicato dal Portale Sport del Comune di Palermo sulla propria pagina Facebook. La struttura è invece fruibile per la società sportive.

L'ennesimo stop all'olimpionica provoca la protesta degli utenti. "Non hanno retto oltre 2 giorni all'apertura di 2 vasche. Troppo lavoro. Altro che lavorare in miniera!", scrive Francesca Li Mandri. "È veramente vergognoso che non si riesca a risolvere questo problema ormai cronico possibile non potere assumere personale?", commenta Luigi Bencivinni.

Il 2022 da dimenticare della piscina comunale

Nel 2022, l'impianto di viale del Fante è stato chiuso diverse volte. I problemi sono iniziati a gennaio col primo alt imposto dalla presenza di legionella, poi un'avaria alle pompe. La piscina tornò in funzione a marzo, in tempo per ospitare la finale di pallanuoto di Len Cup tra Telimar e Sabadell. Ad aprile un altro guasto, all'autoclave, risolto in breve tempo. Poi a inizio ottobre, il "ritorno" della legionella e l'avvio delle opere per rimuovere il batterio, la nuova riapertura e l'ennesima battuta d'arresto che risale al 27 ottobre. Adesso il nuovo stop. Probabilmente non l'ultimo.