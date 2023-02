Una piscina comunale a Borgo Nuovo: la Finanziaria stanzia oltre un milione di euro per il progetto

La maratona che ha portato all'approvazione della Finanziaria, la prima dell'era Schifani, ha portato anche all'approvazione di due opere di riqualificazione nei quartieri Passo di Rigano e Borgo Nuovo. In particolar modo sono stati previsti un milione e mezzo di euro per la realizzazione di una piscina comunale a Borgo Nuovo.

"Nella tarda notte di questa finanziaria siamo riusciti ad approvare due emendamenti a mia firma molto importanti - spiega Vincenzo Figuccia, deputato della Lega all'Ars -. Si tratta dell'adeguamento di via Giovanni Evangelista di Blasi, dove l'ampliamento e il ripristino del doppio senso di marcia sono strategici per la viabilità di questa parte della città e lo stanziamento di un milione e mezzo di euro per la realizzazione di una piscina comunale a Borgonuovo. Si tratta di due interventi che abbiamo fortemente voluto e che testimoniano come le periferie restino al centro della nostra azione politica".