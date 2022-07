L'acqua della piscina si colora di verde: "Colpa dei filtri vecchi, è solo un problema estetico"

Niente più riflessi turchesi, l'acqua della piscina comunale si colora di verde. Colpa dei filtri, "che sono vecchi e lasciano passare un po' di sabbia che si va a depositare sul fondo della vasca".

A chiarirlo è l'assessore comunale agli Impianti sportivi, Sabrina Figuccia, che riferisce di aver avuto ampie rassicurazioni dal responsabile della piscina Sergio Sparacio sulla balneabilità: "Tutto ciò non inficia assolutamente la qualità e i valori normativi che sono perfetti. Trattasi, più che altro, di un problema estetico".

Svelato l'arcano sul colore dell'acqua, dovuto alla non perfetta tenuta dei filtri (anche se c'è chi ipotizza un trattamento dell'acqua non proprio ottimale), l'assessore precisa inoltre che "non vi sono figure professionali previste per la pulizia della vasca: la stessa si effettua solo quando qualche operatore della piscina si rende volontario". Era stato l'ex consigliere della Lega Igor Gelarda, che ha da poco aderito a Sicilia Vera di Cateno De Luca, a far sapere che "da quasi due anni non funziona più il robottino per la pulizia del fondale".

"Un robottino - spiega Gelarda - che costa appena 25 mila euro ma che il Comune non compra costringendo un assistente bagnante volenteroso, una volta al mese, a pulire a mano il fondale. Siamo certi che non mancherà un immediato e risolutivo intervento del neo assessore Sabrina Figuccia, che troverà i fondi per comprare questo importante robottino e rimettere in sesto la piscina. Cominciando ad esempio dalla pulizia degli spogliatoi".

L'impianto di viale del Fante, per stessa ammissione dell'assessore Figuccia, "è in condizioni non proprio meravigliose". Sulla pulizia, aggiunge l'esponente della Giunta Lagalla, "c'è molto da lavorare e non solo negli spogliatoi". Quotidiane sono le lamentele di atleti e società sportive: la gestione del Comune è stata finora costellata di molte ombre e poche luci. Per il rilancio della struttura si fa affidamento sugli 11,5 milioni del Pnrr destinati alla manutenzione straordinaria.

Due i progetti ammessi a finanziamento nell'ambito del programma "Sport e inclusione sociale", di cui uno - quello sulle opere a servizio della vasca esterna - con riserva. "Dobbiamo correre con la progettazione esecutiva e confermare l'intero importo finanziabile", conclude Figuccia.