Orina nella fontana del molo trapezoidale, denunciato un turista tedesco

Sorpreso a orinare nella fontana del Marina Yachting è stato denunciato dalla polizia per atti osceni in luogo pubblico. E' quanto accaduto a un turista tedesco di 37 anni.

A "beccarlo" sono stati gli agenti arrivati al molo trapezoidale, avvertiti da alcuni passanti che avevano notato l'uomo in atteggiamento inconsueto davanti a una delle attrazioni dell'area inaugurata nello scorso ottobre all'interno del porto alla presenza del presidente Sergio Mattarella. Dopo essere giunti in via Patti, i poliziotti hanno identificato l'uomo e lo hanno segnalato per quanto appena commesso.