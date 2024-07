Bagheria, le aziende del centro da trasferire in periferia: ripartono i lavori nell'area Monaco

Proseguono a Bagheria i lavori per l'area di insediamento produttivo, il cosiddetto Pip Monaco, per il quale è stato completato oltre il 70% delle attività. Con la firma dell’atto aggiuntivo dell’accordo transattivo, lo scorso mese di giugno, tra il Comune di Bagheria, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, direzione generale per gli Incentivi alle Imprese, e la Regione per la realizzazione del “Piano particolareggiato per insediamenti produttivi – S.S. 113, località Monaco” sono ripresi i lavori.

"Il Comune - si legge in una nota dell'amministrazione bagherese - si è impegnato a completare il complesso di opere previste nel progetto e a farsi carico dei maggiori costi, non imputabili al finanziamento, entro il 30 giugno 2025, data indicata per la conclusione delle lavorazioni residue pari a circa il 25%, per la definizione delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo di tutte le opere e per l'approvazione degli atti di contabilità finale".

"Ad oggi per il progetto Pip Monaco sono state ultimate tutte le attività di esproprio, gran parte delle attività legate alla realizzazione della rete idrica e fognaria, della linea di distribuzione dell’energia elettrica per la pubblica illuminazione e in riferimento all’avanzamento dei lavori si evince una produzione netta del 75% circa", riferisce Giovanni Lascari, che da marzo 2024 è stato nominato Rup (responsabile unico del progetto). Direttore dei lavori è il geometra Onofrio Lisuzzo. Il costo complessivo dell’opera è di 6,6 milioni, di cui 4,7 finanziati dal ministero delle Attività produttive e la restante parte finanziata mediante l’utilizzo di somme vincolate del risultato di amministrazione.

L'ingegnere Lascari, assunto il ruolo di Rup dell'opera, analizzati, in tempi celeri, tutti gli atti e verificato lo stato di avanzamento dei lavori e le problematiche relative all'area, ha richiesto ed ottenuto, lo scorso 27 giugno, un atto aggiuntivo all'accordo transattivo per ottenere una nuova proroga per completare i lavori che, riguardano l’urbanizzazione dell’area di insediamento produttivo. Il decentramento delle aziende dal centro storico alla periferia della città, costituirà un fatto storico per l’intera comunità bagherese. Attualmente molte aziende sorgono nel centro urbano con problemi di mobilità notevoli, sia per gli operatori che per gli utenti.