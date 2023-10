Il caldo concede una tregua, in arrivo piogge e temporali: scatta l'allerta meteo gialla

Ancora poche ore di scirocco. Da stanotte infatti è previsto un rapido peggioramento (o miglioramento, dipende dai punti di vista) delle condizioni meteo a Palermo. Dalle 3 infatti - secondo le previsioni di 3bmeteo - dovrebbe arrivare la pioggia, anche a carattere temporalesco. Per questo la Protezione civile regionale ha diffuso un'allerta meteo gialla di rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valida da oggi fino alle ore 24 di domani, sabato 21 ottobre.

"Ci aspetta un weekend relativamente più dinamico, incerto e improntato alla variabilità", afferma il meteorologo Andrea Bonina. Ma è ancora presto per parlare di autunno. "Per la Sicilia l’appuntamento con il vero autunno è ancora rimandato a data da destinarsi - conclude - e con esso il carico di piogge diffuse e abbondanti fondamentali per il fragile bilancio idrico regionale". Per la settimana prossima infatti sono previste giornate serene con temperature fino a 31 gradi.