Temporali e grandinate, maltempo in arrivo: scatta allerta meteo arancione

Il maltempo non molla Palermo. Mentre in città si fanno sempre più intensi da qualche ora gli acquazzoni, la Protezione civile regionale ha diramato per la giornata di domani - 14 ottobre - un avviso di allerta per rischio idrogeologico e idraulico che, per Palermo, prevede una condizione di "Attenzione".

Per gran parte della provincia l'allerta meteo è di colore arancione. Viene segnalato "il perdurare di condizioni meteorologiche avverse con precipitazioni a a carattere di rovescio o temporale, di forte intensità, possibili grandinate e raffiche di vento forte e di burrasca".