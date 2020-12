Maltempo sempre protagonista: diramato allerta meteo arancione

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo arancione per le condizioni meteo avverse su tutta la Sicilia. Il bollettino è valido fino alle ore 24 di domani, domenica 13 dicembre.

"Si invitano gli enti e i sindaci in particolare, a predisporre le azioni di prevenzione previste nei propri piani di protezione civile in attuazione dei livelli di allerta - scrive nel bollettino il dirigente generale della Protezione civile -. I responsabili locali di Protezione civile sono invitati a prestare specifica attenzione alle condizioni meteorologiche locali e alle loro variazioni, talora non prevedibili e repentine, nonché ai conseguenti effetti al suolo anche se temuti o presumibili".

