VIDEO | Via Ugo La Malfa, piove anche nel parcheggio sotterraneo del nuovo comando dei vigili

Da sabato circolano le immagini girate nell'autoparco sotterraneo del nuovo comando della polizia municipale. I lavori per l'adeguamento dell'ex sede Telecom sono stati avviati nel 2015 per un costo complessivo di oltre 400 mila euro

Piove nel parcheggio del nuovo comando dei vigili. L'acquazzone di sabato ha portato l'acqua anche nel piano sotterraneo della nuova caserma di via Ugo La Malfa dove, da pochi mesi, sono stati trasferiti quasi tutti gli degli uffici della polizia municipale. I lavori nell'immobile, ex sede della Telecom, sono stati avviati nel 2015 per un costo complessivo di oltre 400 mila euro. Una volta segnalato il problema i tecnici hanno eseguito un sopralluogo per cercare di individuare l'origine del problema, legato forse allo scolo delle acque piovane del parcheggio che si trova al piano terra.