Pio La Torre in assemblea permanente, la protesta degli studenti: "La scuola cade a pezzi"

L'istituto Pio La Torre di via Nina Siciliana è in assemblea permanente. La decisione è stata presa dagli studenti in aperta protesta contro la scuola. La rappresentante Sarah Dominici ha spiegato così le motivazioni dell'iniziativa: "La nostra scuola da quando sono riprese le attività scolastiche post Covid non ci offre dei servizi importanti come macchinette, boccioni d'acqua. Si tratta di cose essenziali che si dovrebbero trovare in una scuola. La struttura è scadente. Dopo cinque anni ancora ci ritroviamo senza porte nei bagni maschili e le classi che cadono a pezzi".

La ragazza prosegue: "Abbiamo fatto diverse assemblee e numerose richieste negli ultimi 3 anni ma non siamo mai stati presi in considerazione. Stessa cosa si ripropone per la succursale, che ancora oggi si ritrova con le stesse regole della ricreazione che si usavano al tempo del Covid, inoltre dentro al plesso ci sono ancora - abbandonati in uno spazio che servirebbe per svolgere la ricreazione - i banchi che sono stati rimossi nel 2020 per essere sostituiti con quelli nuovi: è quindi impossibile accedere a quell'area: siamo costretti a stare alla larga da una parte di cortile rimanendo tutti ammassati considerati gli spazi ristretti del plesso succursale".