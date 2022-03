Il dramma dell'ex pugile Pino Leto, lettera dal Centro Padre Nostro: "Preghiamo il beato Puglisi per te"

"Carissimo Pino, abbiamo appreso delle tue disavventure di salute, dai mezzi di comunicazione e ci è molto dispiaciuto". Si apre così una lettera firmata Maurizio Artale, presidente del Centro di accoglienza Padre Nostro e indirizzata a Pino Leto, l'ex campione di pugilato, che ha raccontato il suo dramma a PalermoToday. Artale fa sapere inoltre che "il Centro nel 2011 ha collaborato alla diffusione del film Miricano", pellicola diretta dal regista Gaetano Di Lorenzo, che racconta la storia del "re della Vucciria", che nel 1989 vinse il titolo europeo dei superwelter.

"Augurarti una pronta guarigione è il limite che possiamo fare - si legge ancora nella missiva - dirti che hai sempre dimostrato la forza e la determinazione per superare i momenti difficili che la vita ti ha posto dinanzi è abbastanza semplice ed ovvio, pertanto vogliamo ricordarti nelle nostre preghiere al beato Giuseppe Puglisi, fondatore del Centro di Accoglienza Padre Nostro, affinché ti restituisca la forza per questa tua ulteriore battaglia, affinché tu possa ritornare tra i giovani che in te hanno visto un segno di riscatto e che ti vogliono bene come te ne vogliamo noi".