Comandanti e piloti dell'aeronautica militare in visita all'ospedale dei Bambini

Questa mattina i bambini ricoverati all'ospedale dei Bambini hanno avuto l'emozionante l'opportunità di conoscere i piloti del 18 gruppo caccia, specialisti ed il comandante del 37 Stormo Trapani Birgi dell'aeronautica militare. Tante le curiosità dei piccoli pazienti. Alcuni di loro hanno indossato i caschi di volo e quelli degli specialisti antincendio.

Oggi, infatti, 14 febbraio - giornata mondiale di sensibilizzazione delle cardiopatie congenite - l'associazione Piccoli Battiti in collaborazione con il 37esimo stormo dell’Aeronautica Militare ha organizzato una visita solidale di comandanti, piloti e specialisti nel reparto di Cardiologa pediatrica. "La visita - si legge in una nota - si è poi estesa anche ad altri reparti. I bambini coinvolti hanno ricevuto i gadget donati dall'Aeronautica militare. Un piccolo gesto per trasmettere speranze e sorrisi ai bambini ricoverati in ospedale tenendo alti i loro sogni. Erano presenti: il comandante del 37° stormo dell'Aeronautica Militare Daniele Donati, il commissario generale Arnas Civico Walter Messina, il direttore sanitario Arnas Civico Gaetano Buccheri, il direttore di Cardiologia pediatrica Calogero Comparato e il presidente di Piccoli Battiti Rosaria Sparacello.