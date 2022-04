Ecco la pillola anti Covid, il Paxlovid disponibile anche in 3.000 farmacie siciliane

Arriva anche in circa 3.000 farmacie siciliane il Paxlovid, l'antivirale in pillola, autorizzato per il trattamento precoce del Covid-19, dietro presentazione di apposita ricetta medica. Sulla base della determinazione dell'Aifa, Agenzia italiana del farmaco, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 aprile 2022 è ora divenuto operativo il protocollo d’intesa per rendere disponibile e facilmente accessibile il farmaco su tutto il territorio nazionale.

Le farmacie erogheranno gratuitamente il Paxlovid. "La distribuzione in farmacia dei farmaci innovativi è connaturata alla specifica professionalità del farmacista, che svolge un importante ruolo nel monitoraggio dell’aderenza alla terapia e nell’attività di farmacovigilanza proprio grazie all’esclusivo rapporto quotidiano di fiducia e prossimità con il cittadino", dichiara il segretario nazionale di Federfarma, il palermitano Roberto Tobia.



"Ringraziamo il ministro della salute Roberto Speranza e l’Aifa per la fiducia riposta nelle farmacie. Questa decisione semplifica l’accesso ai farmaci antivirali per il trattamento del Covid-19 e apre una fase nuova nel contrasto alla pandemia, che incardina sul territorio le attività di prescrizione e dispensazione di questi medicinali, con il pieno coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei farmacisti", afferma il presidente di Federfarma nazionale Marco Cossolo.

Cosa è il Paxlovid

Paxlovid è il primo farmaco antivirale orale a essere stato autorizzato dall'Agenzia europea per i medicinali per il trattamento del Covid negli adulti non ospedalizzati, che non hanno bisogno di ossigenoterapia e con condizioni cliniche concomitanti "che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di Covid-19 severo". Come si legge in un report dell'Aifa, il medicinale contiene due principi attivi: nirmatrelvir e ritonavir, presenti in due compresse distinte. Nirmatrelvir agisce "riducendo la capacità del SARS-CoV-2 di replicarsi nell’organismo, mentre ritonavir (farmaco già da tempo utilizzato nel trattamento dell’infezione da hiv) non ha attività antivirale ma funziona da booster farmacologico prolungando l’azione di nirmatrelvir".

Quando si può assumere la pillola

Paxlovid deve essere somministrato il prima possibile dopo la diagnosi di Covid, non oltre 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi. Il trattamento consiste nell’assunzione di due compresse di nirmatrelvir e una compressa di ritonavir, due volte al giorno, per 5 giorni. L'Aifa necessita di "indagare in maniera accurata l’anamnesi farmacologica del paziente in quanto il ritonavir ha importanti interazioni farmacologiche con molti farmaci".