Via Leonardo da Vinci, lancio di sassi contro un autobus dell'Amat

Preso a pietrate un mezzo dell'Amat. I carabinieri indagano sul danneggiamento di un autobus avvenuto ieri mattina in via Leonardo da Vinci, all'incrocio con via Casalini. Qualcuno, al momento ignoto, ha lanciato un sasso colpendo lateralmente la vettura della linea notturna 6 e scheggiando uno dei vetri che si trova in corrispondenza dell'ingresso centrale.

Fortunatamente in quel momento non c'era nessuno e non si registrano feriti. I carabinieri hanno raccolto la denuncia sporta nel pomeriggio dall'autista dell'Amat che ha relazionato all'azienda quanto successo intorno alle 6.20, mentre stava rientrando in rimessa dopo il servizio notturno. I militari hanno acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver inquadrato il responsabile.

L'ultimo episodio simile risale al 6 gennaio scorso, in corso dei Mille. In quell'occasione un gruppo di ragazzini ha preso di mira un mezzo della linea notturna 7 scagliando oggetti di ogni genere contro la vettura. Uno di questi ha centrato uno dei vetri mandandolo in frantumi. L'autista, dopo essersi sincerato delle condizioni dei passeggeri, ha lanciato l'allarme tramite il 112 chiedendo l'intervento della polizia.