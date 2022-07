Un mese di chiusura per il "Pietra Campana" di Isola: "E' luogo di ritrovo per pregiudicati"

Nuovi (e seri) guai per il "Pietra Campana" di Isola delle Femmine: il locale, già finito in parte sotto sequestro meno di una settimana fa, ora dovrà restare completamente chiuso per un mese - peraltro quello di massima affluenza, agosto - perché sarebbe un luogo abitualmente frequentato da pregiudicati. Il questore ha dunque deciso di sospendere la licenza per 30 giorni. Inoltre, l'auto civetta della polizia rubata e poi ritrovata danneggiata allo Zen era stata sottratta proprio mentre gli agenti stavano facendo dei controlli nel locale.

Durante tre ispezioni - del 24 giugno, del 22 e del 29 luglio - sarebbero stati identificati all'interno del "Pietra Campana" numerosi pregiuticati "tanto da far ritenere - affermano dalla questura - l'esercizio un loro luogo di abituale aggregazione". Da qui il provvedimento di sospensione della licenza, istruito dalla polizia amministrativa, in seguito ai controlli compiuti dal commissariato Mondello e dai carabinieri della compagnia di Carini, oltre ai vigili, alla capitaneria di porto, all'Asp, all'Arpa e alla Siae.

Proprio durante le verifiche effettuate ieri, peraltro, una Panda civetta della polizia era stata portata via, mentre era posteggiata davanti al locale. Auto che, assieme a paletta, lampeggiante e radio, era stata successivamente ritrovata allo Zen. Proprio nel quartiere sono scattati quindi controlli e sanzioni: la polizia ha eseguito, infatti, 20 perquisizioni, identificato 97 persone (di cui 30 con precedenti penali e 7 con obblighi di polizia), controllato 35 mezzi ed emesso 16 mute, 3 fermi amministrativi e 3 sequestri. Gli autori del furto allo stato non sono stati però ancora individuati.