VIDEO | "Quando i boss fingevano crisi epilettiche per bloccare il Maxiprocesso": il racconto di Grasso in aula bunker

In occasione della giornata conclusiva de Le Vie dei Tesori, l'ex presidente del Senato - giudice a latere nel dibattimento - ha ripercorso attraverso degli aneddoti i momenti cruciali di quei mesi difficilissimi. "Un imputato aveva ingoiato due chiodi di 15 centimetri per far suonare il metal detector. Le donne urlavano per non far collaborare i mariti. E poi quei mandarini..."