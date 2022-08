Piero Angela a Palermo, la laurea honoris causa nel 2001 e l'indimenticabile visita al museo dei Motori

Fra le 10 lauree honoris causa, Piero Angela, il divulgatore scientifico, giornalista e conduttore televisivo, morto oggi all'età di 93 anni, c'è anche quella conferita dall'Università di Palermo il 30 giugno 2001. L'allora rettore Giuseppe Silvestri insignì il papà di Superquark della pergamena col titolo di dottore in Scienze biologiche. Più di recente, Angela tornò nel capoluogo siciliano nel marzo 2014 per una visita al museo storico dei Motori e dei meccanismi.

In quei giorni Angela, presentò anche il suo libro "A cosa serve la politica?" i cui temi principali sono l’educazione, la scienza, la cultura, l’individuo all’interno della società e l’assenza della meritocrazia in Italia, nell'aula magna della Scuola Politecnica. Angela venne accolto in quell'occasione dall'allora presidente della Scuola Politecnica Fabrizio Micari, dal gruppo di ricercatori di Macchine e Meccanica Applicata e dagli allievi del corso di Ingegneria meccanica. Un giorno indimenticabile, soprattutto adesso che uno dei maestri italiani della divulgazione della cultura e della scienza non c'è più.