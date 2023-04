Via libera definivo del Csm: Piergiorgio Morosini è il nuovo presidente del tribunale di Palermo

C'è il via libero definitivo del Consiglio superiore della magistratura: Piergiorgio Morosini, per anni gip a Palermo e leader di Magistratura democratica, è il nuovo presidente del tribunale. La sua nomina è stata votata all'unanimità dal Plenum.

Morosini - che è stato tra l'altro il giudice per le indagini preliminari che ha dato il via al processo sulla Trattativa - è stato finora sostituto procuratore generale in Cassazione e in precedenza consigliere del Csm. Proprio l'attuale presidente del tribunale di Palermo, Antonio Balsamo, ha salutato colleghi, avvocati e personale amministrativo al palazzo di giustizia, a quasi tre anni da quando si era insediato.

La nomina di Morosini - che ha lavorato per tantissimi anni in città ed era arrivato a Palermo dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio - è la conseguenza del suo ricorso al Tar del Lazio in relazione alla nomina di Balsamo, deliberata dal Csm a luglio 2021. I giudici amministrativi hanno dato ragione al magistrato in via definitiva lo scorso 10 marzo, ritenendo che effettivamente Balsamo non avrebbe avuto i requisiti per ricoprire la carica.

Per i giudici del Tar "la delibera (del Csm con cui era stato nominato Balsamo, ndr) risulterebbe illegittima anche nella parte relativa al computo degli anni di svolgimento delle funzioni requirenti, giacché avrebbe preso come riferimento finale non già la data di vacanza del posto, ma la data (successiva) della seduta del Plenum, mentre il bando per il conferimento dell'incarico, pubblicato il primo aprile 2020, prevedeva che la legittimazione dovesse essere valutata in relazione alla data della vacanza del posto, senza che potessero assumere rilievo momenti successivi quali la data di presentazione della domanda, la data di scadenza dei termini del bando ovvero la data di effettivo passaggio di funzioni".

Inoltre "doveva ritenersi illegittimo l'argomento contenuto nella delibera, secondo cui Balsamo non incorrerebbe nei limiti previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 160 del 2006, avendo trascorso un consistente periodo fuori dal ruolo organico e, quindi, esercitato per un periodo di tempo rilevante funzioni non giudiziarie".