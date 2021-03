Redazione Piano comunale di azione per l’energia sostenibile e il clima: assegnato l'incarico 

Avrà la durata di 16 mesi e un compenso di poco inferiore a 28 mila euro. Tre in tutto le candidature arrivate dopo la pubblicazione sul sito del Comune, lo scorso luglio, dell’avviso di manifestazione di interesse. Il sindaco Orlando e l'assessore Catania: "Un lavoro importante per la realizzazione di interventi e per una strategia complessiva di transizione ecologica, efficientamento energetico e riduzione dei consumi"

Assegnato all'ingegnere Pier Francesco Scandura l'incarico di esperto in gestione dell’energia responsabile della redazione del Piano comunale di azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc). Tre in tutto le candidature arrivate dopo la pubblicazione sul sito del Comune, lo scorso luglio, dell’avviso di manifestazione di interesse. La commissione interna di valutazione ha preferito il suo profilo. L'incarico avrà la durata di sedici mesi e un compenso di poco inferiore a 28 mila euro onnicomprensivi.

Oltre a predisorre il Paesc, l'esperto dovrà trovare il modo di promuovere l'uso razionale dell'energia e attuare interventi per il risparmio energetico; aggiornare i dati energetici relativi alle strutture di proprietà del Comune; esaminare i contratti di fornitura elettrica, gas, servizio calore per verificare l'ottimizzazione e per la corretta attuazione, gestione, monitoraggio e implementazione del Catasto Energetico Comunale (CEC); esaminare le caratteristiche energetiche di impianti ed edifici, effettuare il monitoraggio mensile dei consumi e proporre interventi migliorativi ad edifici, impianti; elaborare un programma a rafforzamento di attività anche innovative della funzione di Energy management con indicazione di obiettivi, risorse e mezzi richiesti, enti e persone coinvolte, tempi previsti. E molto altro ancora

Da parte del sindaco Leoluca Orlando e dell'assessore Catania vanno al professionista "i migliori auguri di buon lavoro; un lavoro importante per la redazione di un Piano fondamentale per la realizzazione di interventi e per una strategia complessiva di transizione ecologica, efficientamento energetico e riduzione dei consumi".