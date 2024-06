Picchiarono e insultarono ragazzi gay, la zona tra Massimo e Politeama vietata a 7 giovani

A gennaio, in pieno centro, presero di mira un gruppo di giovani, picchiandoli e riempiendoli di insulti omofobi. Poi asportarono alcolici da un mini market, minacciando il proprietario. A febbraio vennero identificati: tre di loro furono arrestati e posti ai domiciliari, per un quarto fu disposto l'obbligo di firma e gli altri tre, minorenni, vennero collocati in comunità. Ora per i 7 arriva anche il Daspo Willy, provvedimento del questore che prevede il divieto di accesso ad alcuni locali specifici e un'altra serie di limitazioni.

La banda composta da nove giovanissimi entrò in azione nella centrale piazza Marchese di Regalmici aggredendo sei giovani, provocando loro lesioni e contusioni e minacciando i malcapitati di peggiori ripercussioni se solo avessero chiamato le forze dell’ordine. A seguito di attività investigativa venivano identificati sette degli aggressori, tre dei quali minorenni ed a loro carico veniva eseguita, dalla squadra mobile, l’ordinanza di applicazione di misura cautelare.

I sette ragazzi risultano indagati per lesioni personali aggravate in concorso e per minacce aggravate in concorso. Cinque risultano indagati anche per rapina aggravata in concorso. Adesso per tutti e 7 è arrivato il Daspo Willy, il divieto impedisce ai destinatari l’accesso ad alcuni esercizi pubblici specificatamente elencati nel provvedimento amministrativo per un periodo di due anni per due dei soggetti e per un periodo di tre anni per gli altri cinque; interdice, inoltre, agli stessi di transitare e stazionare nella zona in cui si verificarono i fatti, nella zona tra il Politeama e il Massimo, dove sono presenti diversi locali notturni. Per tre di essi il divieto è stato esteso a tutti i locali di pubblico intrattenimento ovvero esercizi pubblici con licenza rilasciata dal questore di Palermo per ballo/spettacoli presenti nel territorio dell’intera provincia ed è stato imposto l’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia nei giorni di venerdì, sabato e domenica. Il questore, a seguito dell’esame dei precedenti di polizia posseduti dai soggetti autori delle condotte illecite, ha emesso, inoltre, tre misure di prevenzione personali di avviso orale.