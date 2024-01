"Calci, pugni ed abusi sessuali sulla moglie", dopo anni di terrore lei denuncia e lo fa condannare

Per anni, precisamente dal 2016 al 2021, avrebbe sottoposto la moglie ad ogni sorta di vessazione e di maltrattamenti, picchiandola, minacciandola di morte con un coltello, anche alla presenza dei loro due figli piccoli, e costringendola persino ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà. Adesso l'uomo, 47 anni e di Monreale, è stato condannato dal gup Ivana Vassallo a 7 anni e 4 mesi di carcere, una pena superiore a quella richiesta dalla stessa Procura (6 anni e 8 mesi).

L'imputato, che è libero, è stato processato con il rito abbreviato e il giudice gli ha anche inflitto un anno di misura di sicurezza dopo aver scontato la pena e sancito la perdita della potestà genitoriale. Inoltre è stato imposto il divieto di avvicinamento alla vittima e ai bambini, che si sono costituiti parte civile con l'assistenza degli avvocati Salvino e Giada Caputo. Il gup ha disposto anche che l'uomo versi delle provvisionali a titolo di risarcimento dei danni subiti.

Per tanto tempo la donna di 40 anni avrebbe subito in silenzio i costanti soprusi ed abusi del marito, che sarebbe arrivato a prenderla a calci e pugni, a lanciarle oggetti addosso, a tirarle i capelli e a minacciare di ucciderla impugnando un grosso coltello da cucina. Il tutto anche sotto gli occhi dei figli minorenni. La vittima non avrebbe mai parlato di nulla neppure con la sua famiglia di origine e i suoi amici, anche nell'intento di "proteggere" i bambini. Alla fine, però, anche grazie al supporto degli avvocati, aveva trovato il coraggio di denunciare ai carabinieri l'inferno in cui sarebbe stata costretta a vivere.

Durante un incidente probatorio, oltre alle accuse della donna nei confronti dell'imputato, era stato cristallizzato anche il terribile racconto dei suoi figli, che avrebbero confermato il terribile contesto in cui sarebbero cresciuti. Il marito, dal canto suo, non avrebbe mai fornito una difesa e neanche ha partecipato alle udienze del processo. Adesso per lui è arrivata la condanna. Nel frattempo, con l'assistenza dell'avvocato Francesca Fucaloro, sul piano civile, la donna è riuscita ad ottenere la separazione dal marito e l'affidamento dei figli.