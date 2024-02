Piazzese: "Riapertura plesso Giafar della scuola Cavallari risultato importante dell’Amministrazione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La riapertura del plesso Giafar della Scuola Cavallari rappresenta la capacità di questa Amministrazione di portare a termine le opere importanti per il nostro territorio. Per circa vent’anni questo plesso è stato chiuso, abbandonato al suo destino, in poco più di un’anno e mezzo il Governo di questa Città è’ riuscito a portare a casa un risultato che premia il territorio e da ulteriore risposta alla richiesta di locali confortevoli fatta dai Dirigenti che si sono succeduti e dai genitori dei piccoli alunni. Questa Amministrazione ha raccolto un pesante testimone,ma con dedizione e perseveranza e nonostante le difficoltà non siano mancate, è riuscita a raggiungere l’obiettivo prefissato.