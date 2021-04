Ripristinata l'illuminazione in piazzale Francia, Susinno: "Non è terra di nessuno"

Torna la luce in piazzale Ambrosini, ex piazzale Francia. Gli operatori di Amg Energia hanno riparato un guasto nella cabina di alimentazione della torre faro. L’intervento ha avuto luogo dopo una segnalazione mossa dal consigliere Marcello Susinno di Sinistra Comune. Ne ha dato notizia lo stesso consigliere attraverso un post su Facebook.

"Sono stato puntualmente informato dall’azienda - spiega Susinno - sui vari interventi effettuati. Gli operai dell’Amg sono dovuti intervenire più volte. Dopo un primo intervento che ha determinato un ripristino parziale dell’impianto, è stata necessaria un’ulteriore riparazione che si è conclusa con esito positivo, consentendo così la riattivazione complessiva dell’impianto. La questione non è di poco conto - continua Susinno - perché è in gioco la tranquillità dei residenti; la sera quel parcheggio, a ridosso della stazione ferroviaria Francia, si trasforma in una 'terra di nessuno'; rappresenta un luogo abituale di ritrovo e di assembramento, coppiette in cerca di intimità, ubriaconi e ragazzi in vena di giochi e schiamazzi, uno spazio per sfrecciare con la moto e auto dove si provocano rumori molesti, con conseguente disturbo della quiete pubblica. L’auspicio è che la riaccensione della torre faro scoraggi tutto ciò. Nei giorni scorsi, peraltro, è stato presentato da un legale un esposto, sottoscritto da diversi residenti esasperati, con la quale chiedono un maggiore controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine per porre fine a situazioni di disturbo e disagio per gli abitanti della zona".