Piazzale Francia, gare di motocross e schiamazzi: "E' diventato insostenibile"

"E' diventato insostenibile - lamentano accoratamente i residenti del quartiere - lo schiamazzo serale e notturno che si perpetra quotidianamente, causato dai motociclisti che si dilettano a rincorrersi e gareggiare nell'area di piazzale Ambrosini prospiciente al viale Francia". Lo dichiara Giacomo Cuticchio, consigliere della sesta circoscrizione.

"Al di là della segnalazione agli organi istituzionali competenti - continua Cuticchio - affinché provvedano, per quanto possibile, ad arginare questo fenomeno, il mio appello - nella qualità di consigliere di quartiere - va al buon senso e alla buona educazione dei cittadini, con l'invito a tenere conto del fatto che la propria goliardia non può e non deve essere causa di danno verso chi ha diritto al giusto riposo, privo di interferenze esterne assolutamente inadeguate a una convivenza civile e armoniosa".