A Monreale si riqualifica piazzale Candido, sarà un maxi parcheggio

Un intervento per restituire la fruibilità dell'area di piazzale Candido a Monreale, nel Palermitano. E' quello finanziato dalla Regione Siciliana attraverso la Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico. A fronte di una progettazione esecutiva già acquisita, il prossimo passaggio sarà quello del bando di gara per i lavori che, adesso, possono contare su apposite risorse pari 3,9 milioni di euro.

Il progetto prevede la definizione di soluzioni che garantiscano il consolidamento del versante e la messa in sicurezza del sito, oltre alla bonifica dell’area per molto tempo soggetta a degrado urbano, con una pavimentazione dissestata e una vegetazione incolta, per rendere più agevole l’accesso a uno snodo cruciale per i flussi veicolari.

Prevista la riqualificazione del piazzale - a pochi metri dal semaforo di via Venero e dalla Circonvallazione - che diverrà un maxi parcheggio. Per il recupero del sito, oggi in stato di forte degrado, sono state predisposte varie misure improntate alla razionalizzazione dei servizi e alla massima funzionalità.