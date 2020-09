Precari Asp in assemblea, Fials: "Norma che consente stabilizzazioni in scadenza"

Precari dell’Asp in assemblea domattina dalle 10 in piazza Ziino, davanti all’assessorato alla Salute. Si discuterà tra i vari argomenti anche della vertenza degli ex Lsu e dei contrattisti, in stato di agitazione, in vista della scadenza della legge che consente la loro stabilizzazione. Nel 2020 infatti è consentita l'assunzione diretta dei lavoratori, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica, per le regioni che hanno allocato le risorse. Una deroga possibile grazie alla vituperata legge Madia. Un’opportunità non colta dall’Asp che invece, nonostante il divieto di creare nuovo lavoro flessibile, continua ad assumere nuovi precari operatori Ced, da tutta la Sicilia e senza scorrere tutte le graduatorie ancora vigenti. Saranno presenti il segretario provinciale Fials, Enzo Munafò e il segretario aggiunto Giuseppe Forte.

