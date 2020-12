Operatori del 118 in sit in: "Per noi ambulanze rotte e poche protezioni anti Covid"

Ambulanze del 118 perennemente in riparazione e con più di 280 mila chilometri e mancanza dei dispositivi di protezione individuale anti Covid. Sono solo due delle lamentele avanzate dai lavoratori del 118 aderenti a Confintesa Sanità, Cobas e Orsa che stamani hanno dato vita a un sit in in piazza Ziino, dove ha sede l'assessorato regionale alla Sanità. I lavoratori denunciano anche "la mancanza di informazioni e di certezze circa i tempi e le modalità del tanto decantato bonus Covid e la cattiva gestione dei centri di sanificazione Covid-19" dei mezzi.

"Sono problematiche più volte segnalate, senza però avere ricevuto risposte. Per questo oggi scendiamo in piazza", dicono Domenico Amato, segretario regionale Confintesa Sanità Sicilia, Raffaele Faraci, responsabile regionale Cobas 118 P.I. e Cristian Anastasi, delegato regionale Orsa sanità comparto 118.