Piazza XIII Vittime, completati i lavori nella bretella laterale del sottopasso

Ultimati i lavori sulla bretella laterale del sottopasso di piazza XIII Vittime. La strada oggi è stata riaperta al transito dei veicoli. "Respira" così una delle aree più calde della viabilità cittadina. E' stata effettuata la sostituzione delle caditoie e l'adeguamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche.

"Si tratta di operazioni completate con largo anticipo - ha dichiarato Salvatore Orlando, assessore ai Lavori Pubblici del Comune -. E' un risultato importante in termini di tempo, realizzato grazie alla sinergia con Terna Rete Italia S.p.a. che sul tratto di strada in questione ha realizzato interventi sui cavi interrati dell’elettrodotto".

La bretella laterale "sarà interessata da un successivo intervento di scarifica dello strato di usura e ripristino del manto stradale", ha aggiunto Orlando. Un intervento che negli scorsi giorni l'assessore aveva argomentato così: "Obiettivo dell'amministrazione comunale è di verificare i lavori che le società esterne realizzano sul territorio cittadino e, come in questo caso, unificare per quanto possibile gli interventi al fine di garantire l'esecuzione delle opere a regola d'arte e il minor disagio possibile per la collettività".