Buche e danneggiamenti, smontato lo skate park davanti al Tribunale: "Sarà ristrutturato"

Il Comune ha smontato lo skate park di piazza Vittorio Emanuele Orlando, davanti al Palazzo di Giustizia, più volte preso di mira dai vandali. L'impianto, diventato pericoloso per via di buche e danneggiamenti, è stato portato in un deposito comunale per poter essere ristrutturato. Nel frattempo, riferiscono gli assessori Fabio Giambrone e Sergio Marino, "l'area in cui era ubicato lo skate park sarà riqualificata dalla Reset".

Nel dettaglio, gli interventi riguarderanno il ripristino e la verniciatura delle fioriere in cemento e delle basi dei pali luce in cemento, la manutenzione delle panchine e la verniciatura del corrimano in ferro. Per l’assessore allo Sport, Paolo Petralia Camassa, "lo skate park rappresenta un mondo sportivo in continuo contatto con la città e i suoi spazi. Le condizioni ci impongono di spostarlo dalla piazza Vittorio Emanuele Orlando, ma al contempo abbiamo preso contatti con il mondo dello skate palermitano per ripristinare insieme la struttura e trovare in forma concordata un luogo adatto all’accessibilità e alla fruizione di tutti gli appassionati".

"La prossima settimana - conclude l'assessore - abbiamo in programma un incontro per definire tutto il percorso e restituire in tempi rapidi la struttura in sicurezza".