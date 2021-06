L'aggressione alla coppia gay, flash mob in piazza Verdi: "Vogliamo vivere ed esprimerci in libertà"

Mobilitazione promossa dal Coordinamento Palermo Pride e Arcigay in risposta alla violenza subita la scorsa settimana da una coppia di ragazzi in via Maqueda: "Urliamo la nostra rabbia". Presente anche il sindaco Orlando: "Il ddl Zan è un punto di partenza. Noi sindaci faremo di tutto per riconoscere la genitorialità delle coppie omosessuali"

"Contro odio e violenza ora e sempre resistenza", "Essere, amare, lottare". Sono alcuni degli striscioni che oggi pomeriggio sono stati esposti in piazza Verdi, per la manifestazione voluta dal Coordinamento Palermo Pride e Arcigay Palermo per dire "basta" alle discriminazioni. Con loro associazioni, studenti, circoli, movimenti e collettivi. La mobilitazione è scattata dopo l'aggressione subita la scorsa settimana da una coppia gay in centro. Due ragazzi, originari di Torino, stavano camminando lungo via Maqueda mano nella mano alla ricerca di un b&b. Quel gesto di affetto è bastato però ad attirare gli sguardi di una baby gang. Il branco li ha prima insultati e poi aggrediti fisicamente e per uno dei due turisti è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Ogni manifestante aveva con sè un foglio con gli insulti più frequentemente rivolti agli omosessuali. Fogli che sono stati prima esposti, resi ben visibili, e poi strappati. Un modo per simboleggiare la "rivincita", il "riscatto", la "liberazione" dagli stereotipi.

Tra la folla anche il sindaco Leoluca Orlando, sul suo manifesto la scritta "Finocchio". "Strappiamo e gettiamo via gli insulti agli omosessuali - dice il primo cittadino - Oggi in piazza Verdi un flash mob per esprimere solidarietà e vicinanza alla coppia gay aggredita in via Maqueda. Un atto violento che è un'offesa al cammino di una città che vuole affermare i diritti. Il primo atto di libertà è l'affermazione della propria identità. È stata anche l'occasione per ribadire l'importanza dell'approvazione del ddl Zan. Ma è necessario fare di più.Il ddl Zan è un punto di partenza. Noi sindaci faremo di tutto per riconoscere la genitorialità delle coppie omosessuali. Bisogna colmare questo vuoto legislativo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Chi aggredisce uno di noi, aggredisce le nostre battaglie e il diritto alla visibilità. Torniamo in piazza per urlare la nostra voglia di vivere, di desiderare e di esprimerci in libertà", dicono gli organizzatori. E intanto risuonano le note "I will survive" di Gloria Gaynor. "Torniamo in piazza - dicono i manifestanti - per urlare la rabbia che abbiamo, consapevoli che per la nostra (r)esistenza è fondamentale stare insieme e fare sentire la nostra voce".