Pino Apprendi garante dei detenuti a Palermo: "Intitoleremo a Pannella la piazza davanti all'Ucciardone"

Con un incontro organizzato dal Comitato “Esistono i diritti” transpartito, davanti al carcere Ucciardone, è stato proclamato il garante comunale dei diritti delle persone detenute della città. Si tratta dell’ex parlamentare regionale Pino Apprendi. L’ufficializzazione arriva nel settimo anniversario della morte di Marco Pannella, leader dei Radicali che è sempre stato vicino a queste tematiche.

Alla conferenza stampa guidata dal presidente del comitato esistono i diritti Gaetano D'Amico hanno preso parte la vicepresidente del comitato esistono i diritti Eleonora Gazziano e Alberto Mangano già tesoriere politico del comitato, l’assessore comunale Antonella Tirrito, il consigliere comunale e presidente della sesta commissione Salvo Imperiale e Rosario Arcoleo, Donatella Corleo membro del Partito Radicale e di Nessuno Tocchi Caino, Totó Cuffaro segretario nazionale della democrazia Cristiana e membro del consiglio direttivo di Nessuno Tocchi Caino e l’avvocato Turi Lombardo.

Così il consigliere comunale della Dc, Salvatore Imperiale: "Con convinzione, oggi, ho partecipato alla conferenza stampa organizzata dal Comitato Esistono i Diritti, che si è svolta davanti al carcere Ucciardone di Palermo per la proclamazione del garante comunale dei diritti delle persone detenute della città di Palermo nella figura dell’ On. Pino Apprendi. Dopo cinque anni di iniziativa politica, Palermo ha il garante comunale per i diritti dei cittadini e delle cittadine detenute. Da presidente della IV commissione è stata una delle prime sfide che ho raccolto senza esitare un solo istante nel voler raccogliere il testimone di un lavoro iniziato nella legislatura precedente ma che con impegno e determinazione ho voluto concludere in tempi brevi insieme all’assessore Tirrito. Oggi, nel giorno del settimo anniversario della morte di Pannella, ho accolto la proposta di Donatella Corleo: riprenderò la determina affinché il giardino davanti al carcere Ucciardone di Palermo porti il nome di Marco Pannella".