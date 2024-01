Piazza Santo Spirito, si staccano pezzi d'intonaco dalla sede del Tar: intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio in piazza Santo Spirito per mettere in sicurezza uno dei prospetti di Palazzo Benso, sede del Tar (Tribunale amministrativo regionale), dopo il distacco di alcuni pezzi d'intonaco.

Due squadre del comando provinciale, con l'ausilio di un'autoscala, hanno effettuato una verifica sulle parti ammalorate, rimuovendo le parti pericolanti. In attesa dei lavori di ripristino, è stata delimitata una porzione del marciapiede per evitare rischi ai pedoni . Sul posto erano presenti un funzionario dell'ufficio tecnico del Comune e un funzionario del Tribunale amministrativo regionale.