Una conoscente gli chiede dei soldi, lui in cambio pretende di fare sesso e la sequestra: arrestato

Deve rispondere di sequestro di persona e tentata violenza sessuale. Con queste pesanti accuse i carabinieri hanno arrestato un 52enne ghanese, S.L.D., già noto alle forze dell'ordine. Tutto è accaduto la notte scorsa intorno all'una, quando i militari sono intervenuti in piazza Sant'Erasmo dopo una richiesta di aiuto arrivata da una donna tramite il numero unico di emergenza 112. Una 31enne, rintracciata al piano terra di un immobile in ristrutturazione, ha raccontato di essere stata aggredita dall'uomo, suo conoscente, al quale aveva chiesto in prestito del denaro.

Secondo quanto reso noto dai carabinieri, il 52enne avrebbe chiesto in cambio delle prestazioni sessuali e, davanti al rifiuto della donna, le avrebbe impedito di lasciare l'edificio, tentando di violentarla. "Solo la strenua resistenza della vittima - sottolineano i militari - ha convinto l'uomo a desistere dal suo intento". Il cittadino straniero è stato rintracciato e fermato al piano superiore dell'immobile. Per lui sono scattate le manette ed è stato condotto nel carcere Lorusso-Pagliarelli in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip.