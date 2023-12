Rissa a schiaffi e colpi di sgabelli in piazza Sant'Anna: due giovanissimi "espulsi" per un anno dalla zona

"Hanno partecipato alla violenta rissa avvenuta in piazza Sant'Anna un mese fa". Con questa accusa il questore ha emesso due daspo Willy nei confronti di due giovani palermitani che sono stati inchiodati dalle indagini effettuate dalla polizia. I destinatari della misure sono due palermitani, rispettivamente di 17 e 19 anni, a cui il questore ha vietato, rispettivamente per 14 e 12 mesi, "dalle 18 alle 4 del giorno successivo, festivi compresi, l’accesso e la frequentazione dei locali pubblici ricadenti nell’area della rissa nonché nelle vicine via Cantavespri, piazzetta Santa Cecilia e traverse limitrofe".

"L’istruttoria che ha portato all’emissione delle due misure di prevenzione - si legge in una nota - è stata svolta dalla divisione di polizia anticrimine della questura". La rissa si è verificata lo scorso 16 novembre in uno dei luoghi caldi della movida palermitana. "La ricostruzione di quanto avvenuto tra piazza Sant'Anna e via Cagliari - dicono dalla questura - è stata resa verosimile dalla visione delle immagini registrate dalle telecamere di zona: la scintilla che avrebbe acceso la violenza sarebbe stato il fortuito scontro tra i componenti di due comitive che si erano incrociate in strada. Questa circostanza avrebbe provocato una serie di reazioni, di fatto facendo precipitare i presenti in una spirale di violenza". Ovvero: pugni e schiaffi. Successivamente la rissa si fece sempre più violenta "con tanto di colpi di sgabelli e suppellettili urbane", dicono dalla polizia.

Le indagini condotte dal commissariato Oreto-stazione hanno già consentito di pervenire all’identificazione di alcuni dei protagonisti della rissa che sono stati denunciati. Nei confronti di due di loro è stato disposto il daspo Willy, motivato "dalla necessità di garantire alla zona dei tafferugli adeguati livelli di decoro e vivibilità". Sono in corso indagini per adottare ulteriori provvedimenti nei confronti degli altri protagonisti della rissa.

Adottata così ancora una volta la misura di prevenzione voluta dal legislatore per rafforzare la sicurezza nei luoghi maggiormente frequentati dai ragazzi che mira a prevenire il ripetersi di vicende come, appunto, quella accaduta a Colleferro nel settembre del 2020 in cui perse la vita Willy Monteiro Duarte (da qui il nome del provvedimento).