Rimprovera un automobilista che entra nell'isola pedonale e lui lo investe con la macchina

Si sarebbe semplicemente permesso di segnalare ad un automobilista che non poteva entrare in piazza San Domenico con la sua macchina, essendo un'isola pedonale, per scatenare, dopo pochi minuti, la reazione del guidatore che lo avrebbe investito in pieno prima di darsi alla fuga. Il tutto sotto gli occhi di numerosi passanti e anche turisti, non a notte fonda, ma poco dopo le 17.30 di ieri (8 gennaio).

La vittima dell'ennesimo episodio di violenza nel centro storico, che ha denunciato l'accaduto ai carabinieri, è stata trasportata all'ospedale Civico in ambulanza ed ha riportato contusioni giudicate guaribili in una decina di giorni, ma è rimasta ferita anche la compagna che era con lui, scaraventata a terra dall'automobilista mentre faceva inversione per scappare. Ad agevolare le indagini dei militari saranno senz'altro le numerose telecamere di sorveglianza che sono presenti nella zona e che potrebbero aver facilmente immortalato la scena, la macchina e la sua targa.

Secondo il racconto fornito dall'uomo agli investigatori, tutto sarebbe iniziato in via Gagini, dove avrebbe rimproverato l'automobilista che si stava infilando nella zona riservata ai pedoni, un malcostume purtroppo assai diffuso. Sembrava finita lì, tanto che la vittima ha ripreso il suo percorso con la famiglia e si è fermato in piazza San Domenico. Quando ha visto però spuntare la macchina che lo ha preso in pieno. Sul posto, oltre ai carabinieri e al 118, è intervenuta anche la polizia municipale.