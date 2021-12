Piazza San Domenico, cade intonaco della chiesa: area transennata

La chiesa di piazza San Domenico perde, letteralmente, pezzi. I vigili del fuoco sono intervenuti per il distacco di parte dell'intonaco. Le squadre hanno controllato tutta la facciata e messo in sicurezza tutta l'area. E' stata informata anche la Soprintendenza.

La chiesa è gestita dal Fec, fondo edifici di culto, e necessita di interventi urgenti. Secondo una prima ricostruzione è caduta la parte alta della lesena con festone in stucco. "Serve tempo - spiegano dalla Soprintendenza - occorre una perizia per poi appaltare gli interventi. Purtroppo sono tempi tecnici che non faranno partire subito i lavori". Quello che serve sono anche i soldi che dovrebbero arrivare da Roma per consentire i lavori di restauro e messa in sicurezza di diverse chiese a Palermo gestite dal Fec.