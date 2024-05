Lavori per le fogne e rivoluzione del traffico alla Zisa, chiuse piazza Sacro Cuore e via Guglielmo il Buono

Si rischia un'estate di caos e traffico alle porte della Zisa. A causa dei lavori per il completamento del collettore emissario sud-orientale, opera principale del sistema fognario della città, saranno chiuse, nell'area di cantiere, almeno fino al prossimo 30 settembre piazza Sacro Cuore e un tratto di via Guglielmo il Buono. Si tratta di due strade cruciali nella zona di corso Finocchiaro Aprile, dei Cantieri culturali e del Castello della Zisa.

La viabilità sarà regolata secondo quanto stabilito dall'ordinanza emessa ieri dall'ufficio Traffico e mobilità ordinaria. Il provvedimento riguarda, dunque, piazza Sacro Cuore (nell'area compresa tra via Normanni, via Guglielmo il Buono e corso Camillo Finocchiaro Aprile) e Via Guglielmo il Buono ( tra il civico 159 e piazza Sacro Cuore). Oltre alla chiusura della circolazione veicolare e pedonale sulla carreggiata e sull'area in cui verranno eseguiti i lavori, è prevista l'istituzione del divieto di sosta, ambo i lati e in tutta l’area, con rimozione coatta 24 ore su 24. I pedoni, inoltre, non potranno utilizzare i marciapiedi ma potranno attraversare un percorso protetto che sarà allestito dalla ditta che si occupa delle opere.

Per dare un'alternativa agli automobilisti, l'ordinanza prevede in via Guglielmo il Buono, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Matteo Carnalivari e il civico 159, l'istituzione del doppio senso di marcia; in via Matteo Carnalivari, tra l'incrocio con via Antonino Mottone e via Villa Caputo entrerà invece in vigore il senso unico di marcia con direzione via Mottone-via Villa Caputo.

A occuparsi del completamento del collettore fognario sud-orientale è il raggruppamento temporaneo di imprese composto da Research Consorzio Stabile scarl e Manelli Impresa srl. L'ordinanza affida alle due aziende il compito di apporre 48 ore prima dell'inizio dei lavori la segnaletica per indicare la chiusura al transito e i percorsi alternativi. Le ditte dovranno inoltre consentire l’accesso ai residenti e a coloro che detengono passi carrabili autorizzati. Le imprese dovranno eseguire i lavori impegnando metà carreggiata per volta e in due periodi distinti e separati per garantire sempre la circolazione stradale.