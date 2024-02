Piazza Rivoluzione, ladri prendono a mazzate la vetrata di un pub: bottino di 15 euro

Ancora un furto con spaccata nel centro storico di Palermo. Non si ferma l'escalation criminale. Questa volta a essere preso di mira è stato il pub "Bollicine" di piazza Rivoluzione. Misero il bottino: appena 15 euro, rubati dal registratore di cassa e una bottiglia di whiskey. E' successo la notte, intorno alle 3.30. I ladri a colpi di mazza hanno sfondato il vetro e hanno fatto irruzione. Dalle prime ricostruzioni sembra che a entrare in azione siano state tre persone. I residenti hanno poi avvertito le forze dell’ordine.

Sull'episodio sta indagando la polizia che sta cercando di risalire ai responsabili dell'assalto esaminando le immagini dell'impianto di videosorveglianza. Il proprietario del locale - che questa mattina ha trovato i locali a soqquadro - ha parlato di danni di circa mille euro.

Uno degli ultimi furti messi a segno con la stessa tecnica risale pochi giorni fa (furto con spaccata in un ristorante del centro, Scolapasta). Una settimana fa invece i ladri hanno preso a mazzate la porta per entrare alla Feltrinelli. I malviventi sono stati poi messi in fuga dall'allarme. Sempre nei giorni scorsi nel mirino era finita anche "La casa del giornale", storica edicola di via Principe di Villafranca. Oltre a rubare soldi, libri, biglietti dell’autobus e bottiglie varie, i ladri hanno costretto il titolare a fare la guardia di notte in attesa che il vetraio trovasse e sostituisse la porta sbriciolata a colpi di pietra.