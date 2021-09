Piazza Principe di Camporeale, terminati i lavori: un prato verde nella rotonda

Le maestranze del Coime e del settore Ville e giardini hanno "trasformato" 'l'area tra via Noce e via Perpignano. Gli assessori Giambrone e Marino: "La collaborazione dei tanti volontari del quartiere dimostra che si condivide l'attenzione di questa amministrazione per migliorare il territorio e la vivibilità urbana"

Sono stati ultimati stamani i lavori alla rotonda di piazza Principe di Camporeale, all'altezza tra via Noce e via Perpignano. "Vogliamo esprimere il nostro sincero apprezzamento per il lavoro svolto dalle maestranze del Coime e di Ville e giardini – dichiarano il vicesindaco con delega al Decoro urbano, Fabio Giambrone e l’assessore al Verde, Sergio Marino - che ha permesso di trasformare una rotonda stradale in uno prato verde. Teniamo molto, inoltre, a sottolineare l'importante collaborazione dei tanti volontari del quartiere che dimostrano di condividere l'attenzione di questa Amministrazione per migliorare il territorio e la vivibilità urbana con la riqualificazione di piccoli spazi, in perfetta sinergia con le circoscrizioni ed i privati cittadini".