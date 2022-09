VIDEO | Zona piazza Principe di Camporeale, palazzina in fiamme

E' successo in un edificio disabitato di via Normanni intorno alle 17. Sul posto sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco, diverse ambulanze e le volanti della polizia. Al momento due piani sono andati distrutti. Si tratterebbe di una palazzina disabitata ma c'è una verifica in corso